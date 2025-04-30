https://news.day.az/unusual/1748924.html Антарктиду захлестнули ураганы - ВИДЕО Погода в Антарктиде стала еще суровее. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На берегу моря Уэдделла порывы ветра достигают более 40 м/с.
Антарктиду захлестнули ураганы - ВИДЕО
Погода в Антарктиде стала еще суровее.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На берегу моря Уэдделла порывы ветра достигают более 40 м/с.
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