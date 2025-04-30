"Хотим стать чемпионами и представлять Азербайджан в еврокубках"

"Хотя "Абшерон" не считался фаворитом, к плей-офф они готовились по-другому".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ Амиль Гамзаев, капитан команды "Нефтчи", вышедшей в финал Азербайджанской баскетбольной лиги.

По его словам, "Абшерон", который они обыграли в полуфинале, проявил настоящий характер на площадке:

"Молодые азербайджанские игроки в составе соперника боролись хорошо. Поздравляю их. Первый матч серии был сложнее. В конце поединка нам помогли ошибка соперника и фактор удачи. Следующая игра была для нас относительно легкой".

Баскетболист, являющийся также капитаном сборной Азербайджана, объяснил причину неудачного старта сезона для "Нефтчи":

"В начале сезона не были сделаны правильные трансферы. Затем команда избавилась от пяти легионеров. Тем, кто пришел им на смену, потребовалось время, чтобы адаптироваться. Сезон мы начали с шести поражений. Затем выиграли 11 матчей и проиграли всего три раза. Продолжение побед также пришло в плей-офф. Если бы мы сделали это в начале сезона, то могли закончить регулярку на другом месте. Но и третье место вывело нас в плей-офф".

34-летний баскетболист также рассказал о финальных играх, которые им предстоит провести с "Сабахом":

"В третий раз я встречусь с "Сабахом" в финале. Я уже играл против этой команды с "Гянджой" и "Хазри". У соперника хорошая команда и сильный тренерский состав. Они достойно представили Азербайджан в Европе. Будет сложно. Но мы хотим стать чемпионами и представлять нашу страну в еврокубках".

Отметим, что первый финальный матч между "Сабахом" и "Нефтчи" состоится второго мая в Бакинском Дворце спорта.