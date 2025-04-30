Гороскоп на 30 апреля

Сегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овен из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое. тем более что через полчаса Овен с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Овну этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Телец

Сегодня Телец будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Тельца отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Тельца велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Близнецы

Сегодня Близнецы готовы будут извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Близнецам нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Рак

Сегодня Рак может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Рак сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Лев

Сегодня день у Льва может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Льву было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Лев готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Дева

Сегодня день у Девы обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Деве покажется недостаточно, поэтому она сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Весы

Сегодня Весам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Весы зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Скорпион

Сегодня в душе Скорпиона проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Скорпион задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Стрелец

Сегодня Стрелец может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Стрелец покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Стрельца свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Козерог

Сегодня Козерог будет склонен проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Козерогу мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Водолей

Сегодня Водолей может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Водолея может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Водолея действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Рыбы

Сегодня у Рыб вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Рыб есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Рыбы сегодня хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.