Азербайджан и Казахстан готовятся к совместным учениям БПЛА

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025" с участием делегации Департамента по применению и развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Республики Казахстан.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Участникам мероприятия был представлен брифинг о целях и задачах совместных учений БПЛА "Тарлан-2025", которые планируется провести в Баку в июле нынешнего года.

Было отмечено, что в ходе предстоящих совместных учений основное внимание будет уделено развитию навыков планирования, проведения и оценки операций с использованием БПЛА, совершенствованию взаимодействия между подразделениями различных стран, а также усилению противобеспилотной обороны.

Затем состоялся широкий обмен мнениями по многим вопросам, касающимся предстоящих совместных учений с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.