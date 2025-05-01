Хуситы сбили американский самолет

Американский истребитель F-18 был подбит в результате атаки йеменских повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы) на авианосец США Harry Truman в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя хуситов Яхью Сариа.

"В результате операции, направленной против авианосца Harry Truman, <...> был сбит истребитель F-18, а также была предотвращена воздушная атака против нашей страны", - сказал Сариа в беседе с журналистами.

28 апреля появилась информация, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал с американского авианосца USS Harry S. Truman в Красное море.

Согласно официальному заявлению военно-морских сил США, во время буксировки F/A-18E команда потеряла контроль над самолетом, в результате он вместе с тягачом упал за борт. Также сообщается, что один из членов экипажа получил незначительные травмы.