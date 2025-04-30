Aston Martin DBX добавили мощности за счет технологий супергибрида Valhalla

Кроссовер Aston Martin DBX "породнился" с суперкаром Valhalla. Три года назад свет увидел DBX707 - самый мощный в мире люксовый кроссовер с установкой мощнее 700 лошадиных сил. Обычный DBX оказался в тени: с тех пор порядка 90 процентов клиентов выбирали 707.

Как передает Day.Az, Aston Martin учел их предпочтения и представил еще более "горячий" вариант кроссовера с приставкой S и технологиями, позаимствованными у суперкара Valhalla.

Прибавка, однако, небольшая, особенно учитывая мощность установки DBX707. Благодаря новым турбинам отдача возросла на 20 лошадиных сил до, 727, а крутящий момент - до 900 Нм. В компании уточняют, что прибавка особо чувствуются на высоких оборотах.

S-версия разгоняется с места до 100 километров в час за прежние 3,3 секунды, а вот 200 километров в час достигает на 0,3 секунды быстрее. Максимальная скорость осталась на том же уровне - 311 километров в час.

Зато DBX стал громче: кроссоверу заменили выхлопную систему, усиливающую звук четырехлитрового "твин-турбо" V8. Четыре патрубка, расположенные парами друг над другом, дают "громоподобный" звук, говорится в сообщении Aston Martin. Модифицирована и девятиступенчатая трансмиссия с мокрым сцеплением: понижение передач в режимах Sport и Sport+ стало более "агрессивным".

За доплату кроссовер сделают легче. Ему установят крышу из углеродного волокна площадью почти три квадратных метра - самую большую карбоновую деталь, которую когда-либо изготавливал Aston Martin. Она уменьшит массу на 18 килограммов и снизит центр тяжести. Магниевые 23-дюймовые колеса сэкономят 19 килограммов неподрессоренных масс, причем такие диски не предлагают больше ни для одного серийного кроссовера. Наконец, можно заказать более легкую решетку радиатора из поликарбоната.

Подвеска осталась прежней, а вот передаточное отношение усилителя руля уменьшилось на четыре процента. Радиус поворота сократился почти на полметра, до 12 метров, что делает удобнее маневрирование в городских условиях.