Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, направленном Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю национального праздника - Дня независимости Государства Израиль.

"Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем - своим близким другом и надежным партнером. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономической, торговой, оборонной, гуманитарной и других сферах. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Давосе в январе этого года, проведенные нами обмен мнениями и дискуссии.

Верю, что традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах двух народов",- отмечается в письме главы государства.