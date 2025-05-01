Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
В Милли Меджлис (парламент) поступило представление Президента Азербайджанской Республики о назначении на должность генерального прокурора.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.
В представлении было предложено одобрить назначение Кямрана Байрам оглу Алиева на пост генерального прокурора.
Проект решения был вынесен на голосование и принят с первого чтения.
Отметим, Кямран Алиев был назначен генеральным прокурором распоряжением Президента Ильхама Алиева 1 мая 2020 года. 23 ноября 2021 года ему было присвоено высшее специальное звание Государственного советника юстиции I степени.
Согласно Конституции, Милли Меджлис по представлению Президента Азербайджанской Республики дает согласие на назначение и освобождение от должности генерального прокурора.
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