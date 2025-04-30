Иран согласует шаги с "евротройкой" перед встречей с США

Иран планирует провести консультации со странами "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) накануне переговоров с США по иранской ядерной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Я думаю, что роль трех европейских стран [в вопросе иранской ядерной программы] уменьшилась из-за принятой ими неправильной политики. По этой причине мы готовы с ними провести раунд переговоров в Риме перед переговорами с США", - сказал он в эфире телеканала SNN.

По словам главы МИД, встреча с представителями европейских стран пройдет в пятницу. Консультации с европейцами продолжатся, но основными на данный момент являются переговоры с Вашингтоном, очередной раунд которых пройдет в Риме 3 мая, добавил Арагчи.