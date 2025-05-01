МВФ повысил прогнозы роста реального ВВП Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы по росту реального валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана на 2025 и 2026 годы, передаёт Day.Az.

Согласно апрельскому прогнозу МВФ за 2025 год, реальный ВВП Азербайджана вырастет на 3,5 процента, а в 2026 году составит 2,5 процента. В то же время в октябрьском прогнозе 2024 года ожидалось, что рост составит 2,5 процента в 2025 году и 2,4 процента - в 2026.

Ранее МВФ также опубликовал прогноз по номинальному ВВП Азербайджана, отметив, что данный показатель будет демонстрировать положительную динамику и достигнет 171,522 миллиарда манатов к 2030 году.

Финансовый институт прогнозирует стабилизацию роста ВВП страны на уровне 2,4 процента в 2027 и 2028 годах с последующим увеличением до 2,5 процента в 2029 и 2030 годах.

Рост ВВП в ненефтяном секторе, согласно ожиданиям МВФ, составит 4,5 процента в 2025 году, 3,7 процента в 2026, после чего стабилизируется на уровне 3,5 процента в период с 2027 по 2030 год.