Новые данные о валютных резервах ЦБ Азербайджана

По состоянию на 1 мая 2025 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 11 миллиардов 62,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, эта цифра на 36 миллионов долларов больше, чем в прошлом месяце.

Валютные резервы ЦБА сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.