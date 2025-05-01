Глава OpenAI занялся массовым сканированием глаз американцев

Проект World, возглавляемый гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом и ранее известный как Worldcoin, активизировался после продолжительного условного бездействия. На этой неделе в США открылись розничные точки для сбора биометрических данных - сканирования радужной оболочки глаза. Цель - предоставить пользователям уникальный цифровой идентификатор для авторизации на совместимых платформах. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для процедуры верификации используется сферическое устройство Orb, сканирующее лицо и радужную оболочку. На основе собранных данных генерируется уникальный код IrisCode. В качестве поощрения прошедшие идентификацию получают некоторое количество криптовалюты World (WLD). После прохождения верификации полученный World ID может применяться для входа в различные онлайн-сервисы. Среди поддерживаемых платформ на данный момент - Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify и Discord.

Центры идентификации открыты в Остине, Атланте, Лос-Анджелесе, Нэшвилле, Майами и Сан-Франциско. Компания также объявила о партнерстве с Visa, планируя летом выпуск карты World Visa, доступной только идентифицированным пользователям. Кроме того, сервис онлайн-знакомств Tinder запустит пилотный проект по использованию World ID для проверки возраста пользователей.

Проект World разработан стартапом Tools for Humanity, основанным Альтманом. Компания привлекла более $140 млн инвестиций, достигнув оценки в $1 млрд в 2021 году. В настоящее время сеть World насчитывает 26 млн зарегистрированных пользователей из Европы, Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых 12 млн уже якобы прошли биометрическую верификацию. Изначально стартап ставил целью достичь 1 млрд пользователей к 2023 году, однако темпы развития оказались ниже ожидаемых.