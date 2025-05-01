«Учитель» демократии Макрон развернул репрессии в армии

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Уже не раз было доказано, что у того, кто больше всех кричит о демократии и осуждает других за ее якобы отсутствие, рыло, как правило, всегда в пуху.

Двое бывших генералов, участвовавших в скандале с газетной колонкой о распаде Франции, были уволены "за нарушение обязанности оставаться в резерве", сообщают французские СМИ. Были уволены бригадные генералы Андре Кусту и Поль Пеллиццари.

Напомним, что Андре Кусту был среди двадцати генералов, подписавших статью, опубликованную в Valeurs actuelles 21 апреля 2021 года -в день 60-й годовщины попытки путча, совершенной генералами против президента Шарля де Голля во время Алжирской войны. Подписавшие осудили "распад" страны, "ненависть между общинами", "исламизм" и так далее. Они также заявили, что "готовы поддержать политику, учитывающую интересы безопасности нации", и предупредили, что если "слабость продолжит распространяться", это потребует "вмешательства наших активных товарищей", сообщают французские СМИ.

Второй из уволенных, бригадный генерал Поль Пеллиццари присоединился к этой платформе, а в прошлом году и к иску генерала Кусту в суд (CJR) против премьер-министра Габриэля Атталя, министра обороны Себастьена Лекорну и главы МИД Стефана Сежурне. Иск, требующий осудить передачу Украине военной техники, взятой со складов французской армии, был, конечно же, отклонен.

В соцсетях решение Макрона об увольнении генералов, не согласных с его политикой, вызвало бурю возмущения. Блогеры удивляются, что два заслуженных офицера наказаны не за измену или другую серьезную провинность, а за колонку в газете и за то, что осмелились заговорить об упадке Франции.

"Эти люди служили Франции, рисковали жизнью, командовали войсками... А сегодня? Признаны преступниками за защиту своей страны словами. Тем временем избранные должностные лица и активисты призывают к безнаказанному хаосу. Это не санкция, это политическое послание: "Военные, будьте тихими. Даже на пенсии. Даже для защиты нации. Недавно вышла новая колонка. Говорят другие солдаты. На этот раз против участия в Украине. Макрон их тоже уберет? Насколько далеко зайдет эта тихая чистка? Предатели больше не наказываются. Мы наказываем тех, кто все еще любит Францию", - написал один из французских пользователей соцсети Х.

Макрон испугался за себя, потому что знает, что действительно проморгал Францию. Страна близка если не к распаду, то к упадку. Он и его команда из лиц неопределенного пола не способна руководить страной. И очень боится, что французы начнут об этом говорить.

Ну это ладно, это их внутренние дела. Интересно другое, а именно, несоответствие действий Макрона и его желания быть ментором для всего мира. Что же он, пытающийся учить "демократии" другие страны, поступил так недемократично?