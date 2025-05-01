В Японии машина наехала на школьников

В японском городе Осака автомобиль наехал на группу детей около местной начальной школы. Об этом сообщили корреспонденты телеканала NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел в одном из переулков рядом с образовательным учреждением. По предварительной информации, в результате аварии пострадали как минимум семь детей. Шесть пострадавших находятся в сознании, медики оказывают им необходимую помощь. Состояние еще одного ребенка уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося и причин, приведших к аварии. Подробности происшествия и информация о состоянии виновника ДТП пока не раскрываются.