Азербайджанские баскетболистки начали подготовку к чемпионату Европы

Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек до 16 и до 18 лет приступили к первому этапу тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды под руководством Эврена Алкая проведут ряд контрольных матчей, а также тактическую, техническую и физическую подготовку.

Сборы завершатся девятого мая.

Отметим, что основной целью первого этапа тренировочного процесса является подготовка к матчам чемпионата Европы дивизиона В, которые пройдут в июле и августе.