https://news.day.az/sport/1749298.html Азербайджанские баскетболистки начали подготовку к чемпионату Европы Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек до 16 и до 18 лет приступили к первому этапу тренировочных сборов в столице Турции Анкаре. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды под руководством Эврена Алкая проведут ряд контрольных матчей, а также тактическую, техническую и физическую подготовку.
Азербайджанские баскетболистки начали подготовку к чемпионату Европы
Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек до 16 и до 18 лет приступили к первому этапу тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды под руководством Эврена Алкая проведут ряд контрольных матчей, а также тактическую, техническую и физическую подготовку.
Сборы завершатся девятого мая.
Отметим, что основной целью первого этапа тренировочного процесса является подготовка к матчам чемпионата Европы дивизиона В, которые пройдут в июле и августе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре