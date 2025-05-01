Ужасающие детали о недавно обнаруженном массовом захоронении в Ходжалы

Большинство останков в массовом захоронении в Ходжалы принадлежат женщинам и имеют признаки насилия.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам на месте обнаруженного массового захоронения в Ходжалы заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

Он сообщил, что на останках черепов, костей ног и рук видны следы повреждений, нанесенных тупыми предметами.

"Явно видно, что произошли случаи насилия против гражданских лиц. По мнению экспертов, большинство из них - женщины", - сказал он.

Э.Самедов напомнил, что, согласно имеющимся данным, в результате военной агрессии Армении в Азербайджане числятся пропавшими без вести 3 990 человек.

"В последние годы в результате поисково-раскопочных и идентификационных процессов прояснена судьба 170 наших граждан. Сегодня мы сталкиваемся здесь с новым фактом преступления, совершенного Арменией. На протяжении многих лет армянская сторона искажала правду о Ходжалинском геноциде, утверждая, будто для мирного населения был открыт гуманитарный коридор. Обнаруженное массовое захоронение полностью опровергает эти заявления",- сказал он.

Он также отметил, что согласно международному праву, захват гражданских лиц в заложники является нарушением, но в данном случае речь идет не только о захвате, но и о пытках и последующем убийстве людей.

"Этих людей убили и захоронили в массовом порядке. Азербайджанская сторона в течение многих лет направляла запросы через международные организации в адрес Армении с требованием раскрыть судьбу пропавших без вести как в ходе Ходжалинского геноцида, так и в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Однако армянская сторона продолжает скрывать факты, связанные с судьбой этих людей", - добавил Э.Самедов.