Водитель-наркоман попытался скрыться от полиции

На одном из стационарных постов Главного управления Государственной дорожной полиции, находящемся на трассе Баку - Губа в Абшеронском районе, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter проигнорировал требование остановиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГУДП, нарушителем оказался житель Бейлаганского района Кянан Мирзали. Он не подчинился сигналу полицейского, продолжив движение, а затем, пытаясь уйти от ответственности, совершал опасные маневры и не останавливался и на следующих постах.

В результате предпринятых действий он был задержан.

Установлено, что Мирзали управлял транспортным средством без водительских прав и находился под воздействием наркотических веществ. По решению суда его приговорили к 15 суткам административного ареста.