Обнаруженные в Ходжалы человеческие останки будут идентифицированы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов в Ходжалы на месте обнаружения массового захоронения.

По информации на сегодня, в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в связи с Ходжалинским геноцидом зарегистрированы 210 человек, числящихся пропавшими без вести, сказал он.

"Среди них 38 детей. Кроме того, 42 человека из числа пропавших без вести военные, остальные - гражданские лица. Из обнаруженных в прошлом году в Ходжалы останков 18 человек 10 были переданы их семьям. Процесс идентификации остальных останков продолжается. Это 3-е массовое захоронение, обнаруженное в Ходжалы. Захоронения зарегистрированы и задокументированы соответствующими структурами", - добавил Э.Самедов.