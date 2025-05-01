Эти платежи будут осуществляться только в безналичной форме

Оплата наличными по исполнительному производству будет запрещена, должностные лица, нарушившие это требование будут оштрафованы.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке в Кодексе об административных правонарушениях и к законам "Об исполнителях", "Об исполнении", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Таким образом, согласно предлагаемой поправке к закону "Об исполнителях", обязанности исполнителю службы исполнения вменяется осуществление оплаты денежных средств, подлежащих уплате по исполнительным документам, исполнительных платежей, а также расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий исключительно в безналичном порядке.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.