В Азербайджане выплачены единовременные пособия некоторым лицам

В рамках исполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2025 года Министерство труда и социальной защиты населения выплатило единовременные пособия участникам Второй мировой войны и другим лицам, охваченным данным распоряжением.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что в связи с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне каждому из участников этой войны предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов.

А вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выплачено единовременное пособие в размере 1250 манатов.

Выплатами были охвачены в общей сложности 2340 человек. Единовременное пособие перечислено на их банковские счета.