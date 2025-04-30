Макрон пошел по барам...

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил французов своей очередной выходкой. Неожиданно для всех он зашел в небольшой бар на западе страны, где провел больше часа, беседуя с посетителями о здравоохранении, рабочих местах и зарплатах.

Как сообщает The New York Times, он угостил всех кофе - кроме тех, кто предпочел с утра бокал вина.

Некоторые завсегдатаи были настолько ошарашены происходящим, что вовсе приняли его за двойника, ибо зрелище было, действительно, странным.

По мнению издания, таким образом Макрон пытается избавиться от образа отстраненного технократа и показать, что он "вместе с народом".

На деле же всё это больше напоминает жалкую попытку спастись от собственных рейтингов, пробивших уже не одно политическое дно. Пока страна задыхается от реформ, протестов и инфляции, Макрон вместо того, чтобы начать все исправлять, решил устроить гастроли по барам, будто чашка кофе и дежурная улыбка могут заменить реальные решения. Хотел сблизиться с народом - получилось, как всегда...