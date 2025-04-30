https://news.day.az/unusual/1748982.html В США водитель заснял пылевой вихрь с опасного расстояния - ВИДЕО В Алабаме водитель авто с близкого расстояния снял пылевой вихрь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие вихри еще называют пылевыми дьяволами. Они возникают в жаркую погоду, когда земля сильно прогревается. Пылевые вихри регулярно проходят по поверхности Марса.
В США водитель заснял пылевой вихрь с опасного расстояния - ВИДЕО
В Алабаме водитель авто с близкого расстояния снял пылевой вихрь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие вихри еще называют пылевыми дьяволами. Они возникают в жаркую погоду, когда земля сильно прогревается. Пылевые вихри регулярно проходят по поверхности Марса.
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