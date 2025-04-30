В США водитель заснял пылевой вихрь с опасного расстояния

В Алабаме водитель авто с близкого расстояния снял пылевой вихрь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие вихри еще называют пылевыми дьяволами. Они возникают в жаркую погоду, когда земля сильно прогревается. Пылевые вихри регулярно проходят по поверхности Марса.