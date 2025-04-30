В Баку состоялся заключительный вечер серии "Абонементные концерты" сезона 2024-2025 годов

В стенах Зала камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с успехом прошёл заключительный концерт абонементной серии сезона 2024-2025 годов под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Day.Az.

Примечательно, что завершить этот насыщенный сезон было доверено студентам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, обучающимся в классе старшего преподавателя Динары Ахмедовой. Молодые исполнители сумели не только продемонстрировать уверенное владение исполнительским мастерством, но и передать тончайшие оттенки музыкальных настроений, заложенных в произведениях великих композиторов. Особое очарование вечеру придало участие доцента академии, скрипачки Кюбры Эришен, чьё выступление стало ярким украшением программы.

В программе концерта прозвучали произведения выдающихся классиков - Джона Экклса, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Антонина Дворжака.

Этот вечер стал не только завершением концертного сезона, но и наглядным свидетельством того, насколько талантливо и перспективно молодое поколение азербайджанских музыкантов. Слушатели покидали зал с чувством глубокой благодарности и надеждой на новые встречи с камерной музыкой.

Фото - Кямран Багиров.

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