Появились подробности о дисплее Google Pixel 10

Компания Google работает над решением проблемы низкой частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в экранах своих смартфонов Pixel, которая вызывает дискомфорт у некоторых пользователей. Об этом стало известно из публикации портала Android Central, журналисты которого напрямую связались с представителями поискового гиганта. Предполагается, что значительные улучшения в этом направлении могут быть реализованы в будущей серии Pixel 10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последнее время пользователи, в том числе владельцы устройств серии Pixel 9, сообщали о проблемах с мерцанием экрана, связанным с низкой частотой ШИМ-диммирования. Хотя для большинства людей это незаметно, у чувствительных пользователей такое мерцание вызывает дискомфорт и головные боли.

ШИМ-диммирование - это функция, позволяющая смартфону регулировать яркость дисплея путем очень быстрого включения и выключения подсветки. Этот процесс создает иллюзию снижения яркости. Чем ниже частота этого мерцания, тем более заметным оно может быть для чувствительных глаз.

Когда Android Central обратились к Google с вопросом о возможном повышении частоты ШИМ-диммирования или добавлении функции снижения мерцания в будущих флагманах Pixel, представитель компании подтвердил, что команда "осведомлена об этой проблеме и работает над ее решением". Он также добавил, что "можно ожидать обновлений позже в этом году".

Упоминание "позже в этом году" может намекать на то, что значительные улучшения в этом направлении могут проявиться в грядущей линейке Pixel 10. Ожидается, что Google представит серию Pixel 10 по всему миру примерно в августе 2025 года.

Не исключено, что Google выпустит программное обновление для улучшения ситуации на более старых моделях, в то время как новые флагманы Pixel 10 получат более высокую частоту ШИМ-диммирования или улучшенные алгоритмы управления подсветкой "из коробки".