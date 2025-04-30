В США оценили обороноспособность военных баз

Американские военные базы не оборудованы достаточным количеством систем выявления, отслеживания и поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил конгрессмен-республиканец (от штата Южная Каролина) Уильям Тиммонс.

"Только в прошлом году было зафиксировано более 350 случаев обнаружения беспилотников на 100 различных военных объектах", - сказал он на слушаниях в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. По словам законодателя, военные базы США располагают сильно ограниченными возможностями по выявлению дронов противника и противодействию им.

В ответ на заявление Тиммонса заместитель директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов США контр-адмирал Пол Спедеро признал, что системы защиты американских военных объектов от БПЛА недостаточно эффективны. По его словам, технологии создания беспилотников значительно опережают разработку средств противодействия им.

Как отметил и.о. помощника министра обороны США Марк Дитлевсон, обеспечить защиту от беспилотных систем внутри страны значительно сложнее, чем в зонах конфликтах за ее пределами. В частности, системы, доказавшие свою эффективность в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке, не подходят для защиты объектов на территории США, поскольку "глушение радиочастот может помешать работе радиостанций служб экстренного реагирования и метеорологических радаров", добавил он.