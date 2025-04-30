Началось строительство одной из крупнейших подстанций в Азербайджане

ОАО "Азерэнержи" реализует масштабный энергетический проект по строительству новой высоковольтной подстанции "Наваи" мощностью 500/330 кВ, а также прокладке линий электропередачи, которые соединят ее с различными регионами страны. Этот проект станет важным этапом в развитии передающей энергосистемы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Азерэнержи", строительство подстанции и сопутствующей инфраструктуры будет проходить в два этапа.

На первом этапе, финансируемом за счёт государственного бюджета, внутренних ресурсов и средств самой компании, ведётся возведение подстанции и реализация её 330-киловольтной части. Также строятся линии электропередачи: 500 кВ от "Наваи" до Абшерона и 330 кВ - к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Банка". Работы, начатые в сентябре 2024 года, в значительной степени уже выполнены. Ожидается, что первый этап завершится к концу 2025 года, что обеспечит подключение указанных солнечных электростанций к национальной энергосистеме.

Второй этап проекта предусматривает привлечение финансирования от Всемирного банка. За счёт кредита будет завершена 500-киловольтная часть подстанции, закуплено необходимое оборудование, а также построены дополнительные линии электропередачи: 500 кВ - до Мингячевира и 330 кВ - от Алята, Абшерона и Гобу. Реализация второго этапа рассчитана на три года.