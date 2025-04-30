В X появится новая функция

Платформа X (ранее Twitter) начала предоставлять возможность загружать видео в разрешении 4K избранным авторам контента. Этот шаг направлен на повышение вовлеченности пользователей и удержание их от перехода на другие платформы, такие как YouTube или Vimeo. Вскоре эта функция станет доступна всем платным подписчикам платформы. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До настоящего момента платным подписчикам была доступна загрузка видео в разрешении 1080p, объемом до 8 ГБ и продолжительностью около трех часов. Вероятно, с изменением ограничения по разрешению, X пересмотрит и ограничения по размеру файлов и продолжительности видео.

С момента приобретения компании Илоном Маском платформа X активно стремится стимулировать пользователей к публикации большего количества видеоконтента, постепенно увеличивая лимиты на загрузку для подписчиков, отметили в TechCrunch.

Также в издании обратили внимание на то, что прежде в этом году платформа запустила отдельную ленту для вертикальных видео. Так компания пыталась привлечь новых пользователей на фоне проблем TikTok в США.