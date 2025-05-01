В Баку прошел панельный семинар проекта "Театральная педагогика: талант или наука?" - ФОТО
В рамках проекта "Театр из поколения в поколение" Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Государственного академического национального драматического театра, на его малой сцене состоялся панельный семинар проекта "Театральная педагогика: талант или наука?", сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.
Гостем стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, режиссер и актер Ниджат Кязымов.
На открытии и.о. директора MEMİM Вугар Гумбатов отметил, что проект направлен на содействие развитию театрального процесса в Азербайджане путем создания платформы идей и обмена опытом между поколениями, организации художественных дискуссий между молодежью и заслуженными деятелями искусств, повышения внимания к этой сфере и формирования активной творческой среды.
Ниджат Кязымов поделился с аудиторией, такими темами, как теоретические и практические основы театральной педагогики, традиции и современность в театральном образовании, разнообразие и новые творческие тенденции.
В конце семинара, модератором которого выступил театровед Даглар Юсиф, были даны ответы на интересующие участников вопросы.
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