Францию обвинили в разрастании террористической угрозы в Африке

Разрастание террористической угрозы в Африке является прямым следствием действий Франции и других европейских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в видеообращении, представленном делегацией СБ РФ на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

По словам Шойгу, во многих странах Африки была дана адекватная оценка происходящему, и предприняты соответствующие меры: практически отовсюду были изгнаны французские воинские контингенты.

Россия, как отметил Шойгу, "использует свои полномочия постоянного члена Совета Безопасности ООН для участия в коллективных усилиях по обеспечению безопасности в Сахаро-Сахеле". "При этом ориентируемся на то, что главная роль в установлении и поддержании мира должна принадлежать самим государствам региона при оказании со стороны международного сообщества действенной помощи", - заметил он.

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что в складывающейся обстановке весьма востребованы совместные усилия стран БРИКС, направленные на поддержание глобального баланса сил и недопущение чьей-либо гегемонии в мировых делах.