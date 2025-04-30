Францию обвинили в разрастании террористической угрозы в Африке
Разрастание террористической угрозы в Африке является прямым следствием действий Франции и других европейских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в видеообращении, представленном делегацией СБ РФ на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.
По словам Шойгу, во многих странах Африки была дана адекватная оценка происходящему, и предприняты соответствующие меры: практически отовсюду были изгнаны французские воинские контингенты.
Россия, как отметил Шойгу, "использует свои полномочия постоянного члена Совета Безопасности ООН для участия в коллективных усилиях по обеспечению безопасности в Сахаро-Сахеле". "При этом ориентируемся на то, что главная роль в установлении и поддержании мира должна принадлежать самим государствам региона при оказании со стороны международного сообщества действенной помощи", - заметил он.
Секретарь СБ РФ подчеркнул, что в складывающейся обстановке весьма востребованы совместные усилия стран БРИКС, направленные на поддержание глобального баланса сил и недопущение чьей-либо гегемонии в мировых делах.
"Государства - члены БРИКС все чаще становятся ключевыми участниками разрешения региональных кризисов. Убежден, что БРИКС и его участники могут занять лидирующую роль в продвижении параметров взаимодействия государств в XXI веке, а также адаптации существующей архитектуры безопасности к полицентричным геополитическим реалиям", - заключил Шойгу.
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