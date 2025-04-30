В Азербайджане изменено время начала некоторых экзаменов

Экзамены, проводимые Государственным экзаменационным центром 4 мая и в последующие дни, включая июнь, июль, август и сентябрь, начнутся в 10:00 из-за высоких температур, характерных для этого времени года.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, участникам следует помнить, что пропуск завершается за 15 минут до начала экзамена, то есть в 09:45. После этого опоздавшие не смогут попасть в здание.

Для предотвращения скопления людей будет установлен разный график входа для участников экзамена, который будет указан в пропускном листе. Поэтому важно прибыть в назначенное время.

Пропускные листы для всех экзаменов можно найти на сайте ГЭЦ минимум за 5-7 дней до мероприятия.