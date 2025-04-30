Азербайджан начинает экспорт лекарств в одну из стран Ближнего Востока

Компания Parla Pharmaceuticals приняла участие в заседании Совместного делового совета Саудовская Аравия-Азербайджан, которое состоялось 28 апреля в Эр-Рияде под сопредседательством KOBİA.

Как передает Day.Az, при поддержке и по инициативе KOBİA был подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU) с холдингом National Development Group Holding, что ознаменовало важный этап в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана.

Соглашение предусматривает начало экспорта высококачественных биотехнологических и онкологических препаратов азербайджанского производства в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки. На следующем этапе планируется трансфер научных и технологических разработок и создание совместного производственного предприятия в Королевстве. Это сотрудничество является стратегической частью планов глобальной экспансии компании Parla и усилит стратегические позиции Азербайджана на международных рынках.

На первоначальном этапе сотрудничество охватит около десяти передовых лекарственных препаратов, применяемых в области гематологии, эндокринологии и онкологии. К этим продуктам относятся Рекомбинантный фактор VIII, Терипаратид, Семаглутид и Палбоциклиб. Проект реализуется при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и министерства иностранных инвестиций Саудовской Аравии.

"Это не просто коммерческое сотрудничество - это стратегический шаг к совместному развитию научного потенциала, расширению доступа к передовым методам лечения и демонстрации инновационного потенциала Азербайджана на международной арене", - заявил генеральный директор компании Parla Pharmaceuticals Араш Носрати.