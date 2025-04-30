ЦБА утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Правлением Центрального банка Азербайджана утверждено "Методологическое руководство по проведению в финансовых институтах институциональной оценки рисков в области легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и финансирования его распространения".

Об этом в среду Day.Az сообщили в ЦБА.

Отмечается, что основная цель данного документа - направить финансовые институты в процессе оценки институциональных рисков в этих областях, а также поддержать усиление методологических знаний в данной сфере. Методологические подходы основаны на международном опыте с учетом требований местного законодательства.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 21.7 закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", финансовые институты должны ежегодно определять, оценивать институциональные риски в области легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и финансирования его распространения, документировать результаты оценки и представлять их контролирующему органу.

С полным текстом "Методологического руководства" можно ознакомиться по ссылке.