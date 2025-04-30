Установлена причина массового отравления в бакинском ресторане

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в связи с массовым пищевым отравлением 55 человек на свадьбе, прошедшей в банкетном зале ресторана Venesiya, расположенного в Хатаинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, на кухне ресторана были зафиксированы многочисленные серьёзные нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-технических норм. В частности, обнаружено отсутствие документации по дезинфекции, условий для мытья рук, а также неисправная система вентиляции. Кроме того, отмечены коррозия и загрязнение кухонного оборудования, проблемы с утилизацией отходов, нарушение температурного режима и условий хранения продуктов.

До начала проверки руководство заведения успело утилизировать часть холодных закусок и салатов. С остальных блюд, а также с оборудования, поверхностей и рук персонала были взяты образцы и отправлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.

По результатам анализов причиной массового отравления стало нарушение санитарных требований и перекрестное загрязнение при приготовлении и хранении пищи.

В отношении руководителя ресторана составлен административный протокол, а деятельность кухни на третьем этаже банкетного зала временно приостановлена. Выданы обязательные предписания по устранению нарушений, материалы переданы в правоохранительные органы.