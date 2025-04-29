Упразднены должности советников по вопросам образования в посольствах Азербайджана в Германии и Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с учреждением должности советника по вопросам образования в некоторых посольствах Азербайджанской Республики и внесением изменений в распоряжение № 2093 Президента Азербайджанской Республики от 14 марта 2012 года "Об учреждении должности советника по вопросам образования в посольствах Азербайджанской Республики в некоторых зарубежных странах".