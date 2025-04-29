Можно ли купить недвижимость в Баку по сниженной цене?

В самом центре Баку, как в новых жилых комплексах, так и в старинных домах, на продажу выставлены квартиры с ценами, которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть реальными. Стартовые цены на аукционах недвижимости колеблются от 70 000 до 90 000 манатов и даже ниже. В условиях быстро растущих цен на жилье такие предложения кажутся чрезвычайно выгодными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, одним из наиболее заметных аспектов, который привлекает внимание при изучении лотов на аукционах, является значительная разница между начальной ценой и реальной рыночной стоимостью квартир.

Например, двухкомнатная квартира в Ясамальском районе выставлена на аукцион за 104 000 манатов, при этом для участия в торгах требуется всего 5 200 манатов первоначального взноса.

Но можно ли действительно купить жилье по такой цене?

Рамиль Османлы, эксперт в сфере недвижимости, объясняет, что в Баку квартиры на аукционы попадают, как правило, двумя способами: через приватизацию государственного имущества и через продажу частной собственности. Во втором случае чаще всего речь идет о продаже залоговых объектов, изъятых банками через суд за просрочку платежей по кредитам.

"Основная особенность аукционов заключается в том, что продажа осуществляется на основе конкуренции. Если на лот поступает менее трех заявок, аукцион признается не состоявшимся. К примеру, если рыночная стоимость квартиры составляет 150 000 манатов, а аукцион стартует с 100 000 манатов, то она может быть продана за гораздо более высокую цену, ведь победителем становится тот, кто предложит наибольшую ставку", - поясняет эксперт.

Он также отмечает, что между оценкой имущества и его выставлением на торги может пройти несколько лет. Если за это время не проводилась переоценка, квартира выставляется по старой цене, создавая тем самым иллюзию выгодного предложения. Однако окончательная цена продажи всегда определяется в ходе торгов.

Кроме того, физические лица могут продавать свою недвижимость через аукционы, заключив договор с компанией, специализирующейся на подобных сделках. На торгах часто оказываются крупные объекты, изъятые банками по решению суда или конфискованные государственными органами.

Министерство юстиции сообщает, что для повышения прозрачности и улучшения процесса продажи имущества должников был создан электронный аукционный портал. Он позволяет проводить торги онлайн, предоставляя всем участникам равные условия.

Подробнее - в видеосюжете: