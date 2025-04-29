https://news.day.az/world/1748883.html В Иране произошел еще один крупный взрыв Взрыв прогремел на складе, расположенном в иранской провинции Исфахан. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Mehr". Инцидент зарегистрирован сегодня в 10:30 по местному времени. В результате взрыва погиб один человек, двое получили ранения. На место происшествия привлечены спасатели и пожарные бригады.
В Иране произошел еще один крупный взрыв
Взрыв прогремел на складе, расположенном в иранской провинции Исфахан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Mehr". Инцидент зарегистрирован сегодня в 10:30 по местному времени. В результате взрыва погиб один человек, двое получили ранения. На место происшествия привлечены спасатели и пожарные бригады.
О причинах взрыва пока не сообщается.
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