В Иране произошел еще один крупный взрыв

Взрыв прогремел на складе, расположенном в иранской провинции Исфахан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Mehr". Инцидент зарегистрирован сегодня в 10:30 по местному времени. В результате взрыва погиб один человек, двое получили ранения. На место происшествия привлечены спасатели и пожарные бригады.

О причинах взрыва пока не сообщается.