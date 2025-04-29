Азербайджанские исполнители победили на фестивале бахши в Узбекистане

Фольклорная группа "Ширван" стала обладателем Гран-при IV Международного фестиваля искусства бахши, который прошел в узбекском городе Хива. Участие в фестивале было организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В состав коллектива вошли преподаватель кафедры ашугского искусства Государственного университета культуры и искусств Азербайджана Гяльбинур Ибрагимли (саз), Пярвиз Мирзоев (балабан), Асим Гулиев (нагара) и Абузар Шёйюбов (гоша нагара).

Начав выступление с исполнения устаднаме, музыкальный коллектив представил композицию, включающую четыре ашугских напева. В исполнении коллектива были продемонстрированы такие характерные для ашугского искусства черты, как инструментальная и вокальная подача, танец, а также актерское мастерство. Группа, сохраняющая традиции Ширванской школы ашугского искусства, вызвала большой интерес у зрителей. Символ главной награды фестиваля и диплом группе "Ширван" вручил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

В состав международного жюри вошла также заслуженный работник культуры Азербайджана Самира Алиева (Ашуг Самира).

Напомним, что в фестивале, организованном министерством культуры Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО, приняли участие исполнители из более чем 40 стран. В рамках фестиваля также прошли II Форум культуры тюркского мира и международная научная конференция "Искусство бахши в новом Узбекистане: современные исследования и перспективы".