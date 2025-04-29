В Азербайджане достраивают стратегически важный гидрообъект

Завершается строительство Забухчайского водохранилища.

Об этом сказал представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Алиага Азизов сегодня на Форуме развития национального бизнеса в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что около 25% водных ресурсов, образующихся на территории страны, приходятся на Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

"В период оккупации на этих территориях серьезно пострадал сектор водного хозяйства. В связи с этим в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах уже восстановлены 5 водохранилищ. Продолжается технико-экономическое обоснование проектов строительства 3 водохранилищ", - сказал А,Азизов.