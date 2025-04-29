Белый дом раскритиковал планы Amazon

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала компанию Amazon из-за намерения наносить дополнительную маркировку на товары, чтобы показывать покупателям рост их стоимости из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Я только что закончила телефонный разговор с президентом по поводу этого заявления Amazon. Это враждебный и политический акт", - заявила Ливитт.

Пресс-секретаря возмутило то, что Amazon не делала подобного во время президентства Джо Байдена, "когда инфляция в стране поднялась до самых высоких за 40 лет показателей".

По словам Левитт, Amazon запланировала такой шаг, так как сотрудничает "с китайскими органами пропаганды". По мнению представителя Белого дома, это является еще одной важной причиной, по которой американцы должны покупать товары, произведенные в США.