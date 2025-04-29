Европа начала космическую миссию Biomass

29 апреля с космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega-C с миссией Biomass.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Космический аппарат Biomass оснащен высокочувствительным радаром, который позволит отследить динамику лесной биомассы для определения ее влияния на глобальный углеродный цикл.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider, запуск которого на ракете Vega-C должен состояться не ранее 2027 года.