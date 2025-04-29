Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с госминистром Великобритании

29 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, затронули темы двустороннего и регионального сотрудничества, а также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

Министр проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о минной угрозе. Вопрос нормализации отношений с Арменией также был обсуждён. Джейхун Байрамов рассказал о прогрессе в переговорах по мирному договору, инициированному Азербайджаном, а также о трудностях, мешающих его успешному завершению. Он подчеркнул важность отказа от территориальных претензий в Конституции и других законодательных актах Армении для достижения стабильного мира на Южном Кавказе.

Кроме того, в ходе разговора были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.