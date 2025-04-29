Азербайджан придерживается принципа равенства перед законом вне зависимости от рода деятельности

Гарантия верховенства закона в Азербайджане не дает некоторым лицам особых привилегий в отношении их профессиональной деятельности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление комиссара по правам человека Совета Европы Майкла О'Флаэрти, направленное против Азербайджана.

"В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в Азербайджанской Республике гарантируются права человека и основные свободы, и к ним проявляется полное уважение. Наряду с этим, вышеуказанные права и свободы защищены судебными институтами Азербайджана, осуществляющими независимую деятельность при выполнении своих обязанностей. Гарантия верховенства закона в Азербайджане не дает некоторым лицам особых привилегий в отношении их профессиональной деятельности, а также не освобождает их от соблюдения требований законодательства страны.

В то же время в заявлении комиссара по правам человека выдвинуто обвинение в грубом нарушении требований соответствующего законодательства в отношении ряда лиц. Соответствующие расследования проведены со строгим соблюдением уголовно-процессуального кодекса, полностью обеспечены их права в суде", - говорится в комментарии А.Гаджизаде.