Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В мире абсурда всегда есть место маленькому, разношерстному балагану. Последним шедевром этого жанра стали слушания в печально известной Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса. Мероприятие, которое должно было стать трибуной для защиты свободы и справедливости, в итоге больше напоминало дешевую ярмарку тщеславия, где "адвокаты" и "правозащитники" упражнялись в дешёвом фарсе. Особую температуру этому шапито задали два титана мысли: Джаред Генсер, вечный и придурковатый адвокат по вызову для любого армянского олигарха, и Артак Бегларян, известный в узких кругах "могучий, но тшедушный слепец", он же, "экс-госминистр Арцаха" - той самой выброшенной на свалку истории террористической хунты, чей срок истёк одновременно с реальностью их фантазий о "независимости".

Итак, шоу в стенах 2360 Rayburn House Office Building продолжилось - с тем же успехом, с каким некогда на ярмарках средневековой Европы продавали эликсир вечной молодости. Теперь в ролях борцов за универсальные права человека выступили целый ансамбль звёзд: Артак Бегларян, Джаред Генсер, Мириам Ланской и Андреа Прасоу.

Казалось бы, собрание должно было предложить нечто новое, весомое, фактическое. Но нет: перед нами была ритуальная пляска тех, кто умудрился забыть не только международное право, но и базовую хронологию событий на Южном Кавказе.

Главный нарратив слушаний был ясен, как слеза актёра на фальшивой репетиции: Азербайджан - это место, где "репрессии", "коррупция" и "антиармянские зверства" бегают по улицам стройными рядами, а любая попытка защиты территориальной целостности автоматически становится "военным преступлением".

Трогательные рассказы о "практически полном исходе армян из Карабаха" подавались так, будто людей насильно загоняли в автобусы, а не как результат целенаправленной кампании паники, организованной самими армянскими радикалами, чтобы затем бегать по западным столицам с криками "Вах, мата, нас депортировали!". Никто даже не удосужился вспомнить, что армянскому населению Карабаха были даны все гарантии безопасности, проживания и гражданских прав.

Но зачем вспоминать о реальных фактах, если гораздо удобнее строить нарратив жертвы? Как показывает опыт, чем жалобнее плач, тем жирнее гранты.

Так кто эти люди, спросите вы?

Артак Бегларян, который именуется то "госминистром", то "омбудсменом" фантомной "республики", на самом деле был одним из голосов пропаганды в террористов и сепаратистов. Его бравурные речи о "правах человека" звучат примерно так же искренне, как бы звучала лекция о пацифизме от слепого адвоката-общественника мафии.

Джаред Генсер, адвокат, чей послужной список удивительно стабилен - всегда рядом с самыми одиозными фигурами и самыми грязными делами, - виртуозно превращал белое в чёрное и наоборот. Если бы этот человек работал в рекламной индустрии, он бы сумел продать холодильник эскимосам.

Мириам Ланской из National Endowment for Democracy, которая так трепетно заботится о правах человека... за пределами США. Почему-то ей не пришло в голову провести слушания о правах, скажем, индейцев в резервациях или о правах беженцев на границе с Мексикой. Но Азербайджан - это всегда удобная мишень.

Андреа Прасоу из Freedom Now дополнила картину стандартными клише о "свободе слова" и "политических заключённых", не удосужившись хоть как-то вникнуть в реальную ситуацию, где преследуются вовсе не журналисты, а, простите, лица, финансируемые из-за рубежа для ведения подрывной деятельности под прикрытием "активизма".

Особого внимания заслуживает та истерика, с которой обсуждалась успешная организация COP29 в Баку. Ведь успех Азербайджана на международной арене - это удар по репутации всех тех, кто годами старательно лепил из Азербайджана "изгоя". Теперь они вынуждены искать любые поводы, чтобы обесценить достижения, даже если для этого приходится в очередной раз жонглировать правдой, фактами и логикой.

Ведь признать, что страна с мусульманским большинством успешно организовала крупнейшую в мире климатическую конференцию, в условиях мира, стабильности и открытости, - это слишком тяжело для тех, кто привык смотреть на мир через призму своих геополитических комплексов.

И вот мы подошли к самому сладкому: рекомендациям для Конгресса США. Ах, как торжественно звучало: "Конгресс должен усилить давление на Азербайджан", "Конгресс должен ввести новые санкции", "Конгресс должен осудить нарушения прав человека".

Всё это напоминает старую притчу о бездельниках, которые, ничего не сделав для решения своих проблем, дружно голосуют за увеличение себе зарплаты. Остаётся только задать скромный вопрос: а не хотите ли вы заодно осудить, а, господа идиоты?

То, что происходило на слушаниях, вряд ли можно всерьёз назвать "показаниями свидетелей". Это был перформанс, поставленный для внутреннего потребления, где роль судей, прокуроров и присяжных исполняли одни и те же люди. Генсер и Бегларян выступали скорее как дрессированные попугаи, заранее выучившие нужные фразы о "транснациональных репрессиях", "коррупции" и "зверствах". Публика, похоже, тоже не ожидала ничего нового: им нужно было услышать знакомые слова, чтобы с чувством выполненного долга поставить очередную галочку в своих отчётах.

Настоящие факты? Их упоминание на этом "мероприятии" было бы столь же уместным, как лекция о трезвости на празднике Октоберфест. Проблемы с правами человека в Армении? Блокирование азербайджанских сёл в Карабахе в течение тридцати лет? Минирование гражданских объектов? Упоминать об этом там было не принято: подобные темы портят светлую картину страдальческого эпоса.

Отдельного внимания заслуживает само построение обвинений. Слушая Генсера и Бегларяна, создавалось впечатление, что армяне в Карабахе жили в эдаком крошечном рае, пока коварный Азербайджан не пришёл и не разрушил их "мирную демократию". Мелкие детали вроде захваченных азербайджанских городов, изгнанных сотен тысяч беженцев, систематического уничтожения культурного наследия и превращения оккупированных территорий в минные поля - естественно, выпали из повествования.

Похоже, в их интерпретации истории карабахский конфликт начался не в конце 1980-х годов с изгнания азербайджанцев из Еревана, Кафана и Зангезура, а прямо в сентябре 2023-го, когда Азербайджан провёл восстановительную операцию. Такую же логику можно увидеть в комиксах: когда злодей жалуется, что герой испортил ему планы по захвату мира.

Любопытно, что все присутствующие на слушаниях благоговейно молчали о том, что Азербайджан несколько лет подряд предлагал армянскому населению Карабаха мирную интеграцию на основе конституционных прав и гарантий. И это были не пустые слова: на столе лежали проекты паспортной амнистии, гарантий гражданских прав, восстановления инфраструктуры.

Но кто будет вспоминать о реальных предложениях, если куда выгоднее изображать переселение в Армению актом "этнической чистки"? По этой логике, любой переезд любого армянина из одного города в другой тоже должен квалифицироваться как "геноцид" - особенно если за этим стоит призыв собственного же руководства, кричащего о "новой трагедии" для медиаэффекта.

Прежде чем всерьез обсуждать выступление Джареда Генсера, стоит вспомнить, кто перед нами. Человек, который берет в защиту Рубена Варданяна - армянского олигарха и денежного мешка с весьма мутной репутацией - сам по себе заслуживает статуэтку за "особый вклад в развитие правозащитного абсурда". Ну а когда этот борец за "права человека" всерьез начинает вещать о "транснациональных репрессиях со стороны Азербайджана", хочется напомнить: в мире, где армянские террористические банды устраивали теракты по всему миру, обвинять Азербайджан в репрессиях - это как жаловаться на плохую погоду, сидя на атомной бомбе.

Генсер с проникновенным лицом рассказывал о том, как азербайджанские власти якобы преследуют несогласных по всему земному шару. Видимо, на его родной планете правоохранительная деятельность по поимке международных преступников давно переименована в "репрессии". Интересно, считает ли он, например, арест мексиканских наркобаронов тоже "транснациональным притеснением"? Логика - уровня переспелой хурмы.

Выступление Артака Бегларяна было верхом самоиронии, которую, впрочем, он вряд ли осознал. Этот "правозащитник" с биографией времен хунты в Ханкенди, где права человека ценились чуть меньше, чем старые батарейки, всерьёз рассуждал о правах армян в Карабахе. О правах - в регионе, который тридцать лет оставался заложником армянской оккупации, сопровождавшейся этническими чистками азербайджанцев, массовыми разрушениями, минированием территорий и бесконечным воровством природных ресурсов.

Когда Бегларян говорит о "правах этнических армян", он, видимо, имеет в виду их право безнаказанно жить на чужой земле, отказываясь подчиняться законам страны, в границах которой они, внезапно, оказались. Если бы аналогичные "права" потребовали, скажем, жители Техаса к федеральным властям США, их бы уже давно успокоили в самом демократическом стиле - танками и вертолётами. Но для Азербайджана, конечно, стандарты должны быть другими. Очень "специальными".

О, как сладко они плачутся о Карабахе. И это при том, что армянское руководство само выдало приказы об "эвакуации" граждан, заранее расписавшись в собственной недееспособности. Те же самые Бегларян и Ко. убеждали население в том, что "азербайджанцы придут убивать", чтобы потом с трибуны Конгресса гнать волну о "депортации". Всё это было настолько примитивно и предсказуемо, что даже опытные режиссёры мексиканских теленовелл нервно закурили в сторонке.

А про "политических заключённых" и "военнопленных" лучше вообще не начинать: это те самые люди, которые до последнего минировали дороги и стреляли по азербайджанским полицейским постам? Очевидно, в терминологии Тома Лантоса "права человека" включают в себя и право на терроризм.

Комиссия Лантоса в очередной раз продемонстрировала, что она давно превратилась в пристанище политических интриганов, которые выбирают темы "прав человека" так же избирательно, как гурман выбирает устрицы. Когда Азербайджан провел COP29, демонстрируя лидерство в вопросах глобальной климатической политики, - это надо срочно оклеветать. Когда Азербайджан восстанавил контроль над своей территорией в рамках международного права - это "зверства". Когда же армянские формирования в Карабахе тридцать лет нарушали все мыслимые и немыслимые нормы права - это, оказывается, "самоопределение".

Интересно, почему те же самые доблестные защитники прав человека не устраивают слушания о бесчеловечной блокаде азербайджанцев в Карабахе с 1992 по 2020 годы? Почему не интересуются судьбой сотен тысяч беженцев, изгнанных с их родных земель? Ах да, забыл: в их картине мира жертвы не могут быть азербайджанцами.

И в завершение, хотелось бы от души - прямо с жаром, как на вручении "Оскара" - поблагодарить Комиссию Лантоса, господина Гензера, господина Бегларяна и всех, кто принимал участие в этом великолепном спектакле.

Спасибо вам, что вновь доказали: в XXI веке истина больше не важна. Важен только правильный набор клише, правильная фамилия "жертвы" и правильный кошелёк спонсора.

Спасибо вам, что возродили веру в то, что даже самые абсурдные фантазии могут получить серьёзную площадку в Конгрессе США - нужно всего лишь вовремя плакаться о "зверствах", игнорируя собственные преступления.

Спасибо вам, что показали всему миру: когда армянская сторона, умытая поражением в Карабахе, нуждается в эмоциональной реанимации, в Вашингтоне всегда найдутся желающие подставить плечо - желательно за хорошую оплату и с телевизионным освещением.

Спасибо за то, что вы создали платформу для беззастенчивой политической пропаганды под вывеской защиты прав человека. За то, что вы снова и снова напоминаете нам: понятие "двойных стандартов" - это не абстракция, это ваша ежедневная профессиональная практика.

Спасибо вам, что напомнили: права человека - это не универсальная ценность, а дешёвый реквизит в больших геополитических играх, где страны вроде Азербайджана должны сидеть на задних рядах и молчать, пока их поучают те, кто сам облил свою историю кровью миллионов.

И наконец, особая благодарность за смех, который подарило ваше шоу. В мире войн, климатических катастроф и реальных гуманитарных трагедий вы смогли организовать слушания о том, как тяжело живётся олигархам-беглецам и политикам проигранных "республик".

За такое мастерство перекраивать реальность - аплодисменты стоя. Надеемся, в следующий раз на слушаниях появятся ещё более феерические персонажи: например, духовный вождь "Арцаха", говорящий через переводчика с латыни на армянский, или сам Рубен Варданян с глянцевой брошюрой о том, как правильно обустроить офшоры для борьбы за "права человека".

До новых встреч, господа.

Ждём ваших новых цирковых программ с нетерпением.

Смеха много не бывает.