Визит Президента Ирана в Азербайджан знаменует начало нового этапа в отношениях Баку и Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Две соседние страны объединяет не только линия границы, но и общее религиозно-культурное наследие, политические и экономические интересы. Хотя эти отношения, имеющие важное геополитическое значение, время от времени сталкиваются с трудностями, стороны всегда оставались привержены продолжению диалога и расширению сотрудничества. Ярким примером всего этого является недавний визит в Азербайджан Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана", - сказал он.

Говоря о политических отношениях между Азербайджаном и Ираном, политолог отметил, что две страны имеют общие позиции по многим региональным вопросам, но в отношениях время от времени наблюдалась некоторая напряженность вследствие влияния ряда факторов, в том числе геополитических процессов в регионе. "Тем не менее обе стороны стремятся нормализовать отношения и искать новые сферы сотрудничества, демонстрируя приверженность принципу взаимного уважения. В связи с этим визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку является важным событием. На встрече глав государств Азербайджана и Ирана была подчеркнута важность углубления сотрудничества как в политической, экономической, так и во всех других сферах", - сказал он.

Политолог отметил, что между Азербайджаном и Ираном существуют большие возможности в рамках экономического сотрудничества. "В последние годы наблюдается рост товарооборота между двумя странами. По состоянию на конец 2024 года торговый оборот превысил 640 миллионов долларов США, и ожидается, что в будущем эта цифра увеличится еще больше. На встрече стороны также обсудили вопрос участия иранских компаний в проектах в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев пригласил иранские компании принять участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в стране. Кроме того, стороны намерены расширить взаимодействие в сфере промышленной кооперации и создания совместных производственных предприятий. Это важно как с точки зрения развития местного производства, так и создания рабочих мест", - сказал он.

A.Гараев отметил, что сотрудничество Азербайджана и Ирана в сфере транспорта вносит важный вклад в развитие логистики и торговых маршрутов в регионе. "В частности, проекты, реализуемые в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, повышают экономический потенциал не только двух стран, но и всего региона. Модернизация погранично-пропускных пунктов, расширение железнодорожного сообщения и обновление инфраструктуры грузоперевозок - реальные результаты сотрудничества в этой области. Большое значение имеют также проекты железных дорог Астара-Астара, Астара-Решт. Посредством этих маршрутов Азербайджан может играть связующую роль между Ираном и Россией. Также Азербайджан может сам осуществлять перевозки через Иран в регион Персидского залива. Кроме того, реализуется проект по обеспечению связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР через Иран. Проекты по строительству дорог и мостов вокруг гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы" имеют стратегическое значение с точки зрения приграничного сотрудничества. Эти мосты не только обеспечивают физическую связь, но и создают условия для развития экономических и гуманитарных связей", - сказал он.

По словам политолога, Азербайджан и Иран также проводят важную работу в энергетической сфере. "В частности, ведутся практические работы по управлению гидроэлектростанциями, взаимообмену электроэнергией и по координации энергетической инфраструктуры. Проекты гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" отвечают общим интересам как с точки зрения управления водными ресурсами, так и с точки зрения производства энергии. В будущем могут быть реализованы проекты по созданию энергетических мостов между двумя странами, подключению электрических сетей и совместному экспорту энергии в третьи страны, поскольку для этого существует большой потенциал. Эти проекты будут иметь стратегическое значение для региона с точки зрения энергетической безопасности, а также углубят техническое и финансовое сотрудничество между странами. Учитывая газовые ресурсы Ирана и существующие возможности энергетической инфраструктуры Азербайджана, для обеих сторон существует основа для совместных инициатив в сферах экспорта газа, терминалов сжиженного газа и технологий хранения энергии", - сказал он.

A.Гараев отметил, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку продемонстрировал, что азербайджано-иранские отношения вступили в новый этап. "Достигнутые в рамках визита договоренности послужат углублению политического, экономического и культурного сотрудничества. Развитие отношений между двумя странами важно с точки зрения укрепления не только двусторонних отношений, но и региональной стабильности и благополучия. Сферы стратегического сотрудничества, такие как транспортные и энергетические проекты, являются одними из основных столпов, которые будут определять будущее региона. Азербайджан и Иран получили новые возможности для дальнейшего укрепления своих отношений, основанных на взаимных интересах, принципах уважения суверенитета и добрососедства. Эффективное использование этих возможностей может заложить основу для формирования стабильной и процветающей среды регионального сотрудничества для будущих поколений", - добавил политолог.