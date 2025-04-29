Определились финалисты Азербайджанской баскетбольной лиги
В Азербайджанской баскетбольной лиге среди мужчин завершился этап полуфиналов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня были проведены ответные матчи.
В Шеки команда "Сабах" вновь одержала победу над местным клубом и вышла в финал.
В Бакинском спортивном дворце "Абшерон" встретился с "Нефтчи". Несмотря на преимущество хозяев в первой половине встречи, победу одержала гостевая команда, став второй финалистом турнира.
Отметим, что чемпион Азербайджана определится в матчах между "Сабахом" и "Нефтчи".
Азербайджанская баскетбольная лига
Полуфинал, ответные матчи
29 апреля
14:00. "Шеки" - "Сабах" - 72:96 (10:19, 14:31, 22:31, 26:15)
Шекинский олимпийский спорткомплекс
Счёт в серии - 0:2
19:00. "Абшерон" - "Нефтчи" - 72:81 (15:22, 22:10, 18:27, 17:22)
Бакинский спортивный дворец
Счёт в серии - 0:1
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