https://news.day.az/world/1748799.html Новый виток столкновений в Сирии - ВИДЕО В Сирии произошли ожесточённые столкновения между друзами и правительственными силами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новый виток столкновений в Сирии - ВИДЕО
В Сирии произошли ожесточённые столкновения между друзами и правительственными силами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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