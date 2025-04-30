https://news.day.az/world/1748906.html Трамп станцевал на митинге в Мичигане - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп в танце покинул митинг в Мичигане в честь своих 100 дней на посту главы Белого дома. Как передает Day.Az, об этом пишет Gazeta.ru.
Трамп станцевал на митинге в Мичигане - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп в танце покинул митинг в Мичигане в честь своих 100 дней на посту главы Белого дома.
Как передает Day.Az, об этом пишет Gazeta.ru.
В ходе мероприятия Трамп подчеркнул, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность, поскольку респондентами оказываются демократы, а не республиканцы.
По мнению президента США, его поддержка превышает 60%, а не находится на уровне 40%.
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