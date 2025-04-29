Изменены условия работы СМИ в прифронтовых районах
Внесены изменения в "Порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования служебных командировок в прифронтовую зону с министерством обороны Азербайджанской Республики".
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Так, согласно правилу, документы, представленные на аккредитацию, рассматриваются в министерстве обороны Азербайджанской Республики в течение не более пятнадцати дней со дня поступления. При рассмотрении обращения в течение семи дней в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики поступает заключение, после чего принимается соответствующее решение.
После внесения изменений, в отношении представителей субъектов иностранных СМИ будет получаться заключение Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.
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