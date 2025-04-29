Изменены условия работы СМИ в прифронтовых районах

Внесены изменения в "Порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования служебных командировок в прифронтовую зону с министерством обороны Азербайджанской Республики".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Так, согласно правилу, документы, представленные на аккредитацию, рассматриваются в министерстве обороны Азербайджанской Республики в течение не более пятнадцати дней со дня поступления. При рассмотрении обращения в течение семи дней в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики поступает заключение, после чего принимается соответствующее решение.

После внесения изменений, в отношении представителей субъектов иностранных СМИ будет получаться заключение Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.