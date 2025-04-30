Азербайджан создаст службы крови на освобожденных территориях

В рамках поэтапного восстановления инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана планируется принять соответствующие меры по организации местных служб крови.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал исполнительный директор Республиканского банка крови министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Нагиев.

"На данном этапе обеспечение кровью и ее компонентами на освобожденных территориях осуществляется Бардинским отделением банка крови. Все потребности удовлетворяются в пределах имеющихся возможностей", - отметил он.

По его словам, сформированных в Республиканском банке крови запасов достаточно для проведения плановых операций и удовлетворения повседневных медицинских потребностей.

"Однако запасы должны постоянно обновляться на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку спрос может варьироваться в зависимости от состояния пациентов и необходимого типа компонентов", - сказал исполнительный директор.

Э.Нагиев отметил, что министерство здравоохранения регулирует резервный фонд Республиканского банка крови на основе активности доноров, плановых кампаний по сдаче крови, а также потребностей медицинских учреждений.

"Кровь и ее компоненты имеют свой срок хранения: например, эритроциты могут храниться в замороженном состоянии в течение 35-42 дней, тромбоциты - в течение 5-7 дней, а плазма - в течение года и более. По этой причине резервы регулярно обновляются", - сказал он.

По его словам, если необходимы кровь и ее компоненты, первым шагом должно стать обращение в медицинское учреждение, где он проходит лечение. Учреждение направляет официальный запрос в Республиканский банк крови, и спрос принимается через централизованную систему.

"Ежегодно значительное количество людей по всей стране сдает кровь. Около 8-10 процентов донорской крови бывает непригодной по разным причинам - например, из-за положительных результатов на инфекционные маркеры, низкого гемоглобина или других медицинских показаний. Эти показатели строго контролируются для обеспечения безопасности крови", - сказал Э.Нагиев.

По его словам, такие образцы крови регистрируются Республиканским банком крови согласно соответствующим нормативным актам, оформляются как опасные медицинские отходы и уничтожаются лицензированными предприятиями в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Исполнительный директор отметил, что за последние годы в стране наблюдается значительный прогресс в развитии донорства крови.

"В 2023 году количество доноров, обратившихся в центральное и 8 региональных отделений Банка, составило 93 тысячи человек. В 2024 году этот показатель показал значительный рост, достигнув 124 тысяч 148 человек. Процесс сдачи крови организован на добровольной основе в соответствии с законодательством. Республиканский банк крови регулярно проводит просветительские мероприятия и кампании по сдаче крови в государственных учреждениях, частных организациях, высших учебных заведениях и медицинских учреждениях с целью популяризации донорства.

"Активное участие общественности в этих акциях дало мощный импульс устойчивому развитию донорского движения", - сказал он.

Э.Нагиев отметил, что в настоящее время Республиканский банк крови продолжает свою деятельность в рамках плана мероприятий. "Главная цель - не только увеличение числа доноров, но и укрепление донорства крови как социальной ответственности и гуманистической ценности в обществе. Поддержка, оказываемая Фондом Гейдара Алиева, имеет особое значение в успешной реализации донорских инициатив. Республиканский банк крови ставит перед собой главную цель - продолжить свою деятельность в ближайшие годы по дальнейшему расширению донорской базы, укреплению служб крови в регионах, развитию инфраструктуры, отвечающей современным требованиям", - сказал исполнительный директор.

Э.Нагиев подчеркнул, что обеспечение регионов кровью осуществляется посредством выездных акций и донорских кампаний, регулярно организуемых министерством здравоохранения и самим Банком.

"Запасы крови формируются с учетом потребностей медицинских учреждений в каждом регионе. Эти запасы передаются из Республиканского банка крови, и весь процесс осуществляется системно и скоординированно", - сказал исполнительный директор.

Он напомнил, что к донорству не допускаются лица с такими заболеваниями, как гепатит, ВИЧ, сифилис, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и кормящие женщины, лица, перенесшие операции за последние 6 месяцев, люди с массой тела менее 50 кг, младше 18 и старше 60 лет.

"Существует два типа отстранения от донорства: постоянное и временное. Постоянное отстранение означает, что существует ряд инфекций, перенесённых людьми, и они не могут стать донорами даже после выздоровления. Но есть случаи, в которых предполагается лишь временное отстранение от донорства. Эти люди могут сдавать кровь по истечении определенного периода времени. Каждый человек, желающий стать донором крови, проходит обследование у наших врачей и заполняет соответствующие анкеты", - сказал он.

Э.Нагиев отметил, что доноры сдают кровь безвозмездно. "Кровь и ее компоненты заготавливаются Республиканским банком крови и бесплатно предоставляются государственным медицинским учреждениям. Есть пациенты, родственники которых не могут сдать кровь, и этим людям также предоставляются кровь и ее компоненты. Они предоставляются на добровольной основе теми, кто обращается в Республиканский банк крови и сдает кровь, а также теми, кто сдает кровь в ходе кампаний, которые мы проводим в различных местах. Ежедневно в Центр талассемии сдается 170-180 единиц компонентов крови. Кроме того, мы обеспечиваем пациентов с гематологическими заболеваниями, а также тех, кому кровь требуется при хирургических вмешательствах или после аварий", - сказал он.

Исполнительный директор, касаясь вопроса обращений иностранных граждан за кровью, подчеркнул, что при обращении от иностранного гражданина необходимо предоставить удостоверение личности или паспорт, документ, подтверждающий состояние здоровья в стране проживания, а также вид на жительство: "Эти документы, наряду с медицинскими обследованиями и другими процедурами, являются важнейшими для обеспечения потребности иностранных граждан в крови". Касательно того, обращаются ли иностранные граждане для сдачи крови, Э.Нагиев сказал, что часто обращаются представители дипломатического корпуса в Азербайджане, либо организуются акции по сдаче крови на территории самого дипломатического корпуса.

Говоря о планах и целях, исполнительный директор сказал, что основной целью Республиканского банка крови министерства здравоохранения является обеспечение надежного, устойчивого и бесперебойного снабжения кровью, а также усиление деятельности, направленной на популяризацию добровольного донорства. "В этом направлении мы планируем оснастить системы сбора и управления кровью современными технологиями, увеличить запасы крови в регионах, создать новые подразделения. Параллельно мы также уделяем особое внимание развитию возможностей сотрудничества с системой обязательного медицинского страхования для более эффективной и скоординированной реализации услуг в рассматриваемой сфере. "Наша цель - не только обеспечить наличие крови, но и повысить значимость качественной и безопасной службы крови в спасении человеческих жизней", - добавил Э.Нагиев.