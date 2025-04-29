https://news.day.az/society/1748825.html Некоторые мигранты в Азербайджане смогут работать без разрешения Расширен перечень случаев, при которых зарегистрированным иностранцам и лицам без гражданства не требуется разрешения на работу на территории Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал председатель Госкомстата Таир Будагов.
Некоторые мигранты в Азербайджане смогут работать без разрешения
Расширен перечень случаев, при которых зарегистрированным иностранцам и лицам без гражданства не требуется разрешения на работу на территории Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал председатель Госкомстата Таир Будагов.
Согласно решению, высококвалифицированные мигранты (при осуществлении деятельности по специальности) также были добавлены в этот список.
Контроль за исполнением решения возложен на отдел координации статистических работ и стратегического планирования.
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